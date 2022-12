Favre: «Ramsey? Non è mai tornato. Era molto deluso dal Mondiale»

L’allenatore del Nizza: «Digerire la delusione è difficile. Si prende il suo tempo per riprendersi davvero. Questo è quanto».

Due giorni prima del match contro il Lens valido per la 16esima giornata di Ligue 1, l’allenatore del Nizza, Lucien Favre, ha parlato in conferenza stampa. Ha toccato anche l’argomento Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non è mai più tornato dopo l’esperienza del Mondiale in Qatar.

«Abbiamo fatto una buona preparazione. C’erano molti assenti per infortunio. Parlo di Diop, Lemina e degli assenti per via dei Mondiali. Ma è andata diversamente».

Sofiane Diop, Mario Lemina e Andy Delort ci saranno contro il Lens? «Hanno ricominciato ad allenarsi questa settimana, quindi c’è ancora del lavoro da fare. Per Lens, non lo sappiamo esattamente. Per Lemina e Diop, si sono infortunati a Lione, sono passate cinque settimane. Sono tornati con noi, si allenano al massimo, ma solo da ieri. Per Delort è stato assente due settimane e ha ripreso anche ieri, quindi è complicato».

Quali conclusioni trae dalle amichevoli? Favre risponde: «Relativamente buone. Contro lo Standard de Liège abbiamo vinto 4-1. Abbiamo giocato due partite da 60 minuti contro il Girona, ne abbiamo vinta una. Contro l’Atalanta siamo partiti bene, poi abbiamo preso due gol di fila su cross e corner, siamo stati meno bravi. E col Tottenham non è andata male». Aaron Ramsey è tornato? Favre: «No, non è tornato. Penso che la Coppa del Mondo sia stata difficile da digerire per lui. Vedremo dopo». Non si sa quando tornerà? «Ho risposto… Era molto deluso dalla Coppa del Mondo. Si prende il suo tempo per riprendersi davvero. Questo è quanto». Sei stato confermato nella tua posizione durante questa pausa. Come hai preso quel momento? Favre risponde: «Ho esperienza, so cos’è. A volte hai momenti difficili in una carriera. Ma non è un momento difficile, è solo calcio. Dopo un inizio difficile, siamo tornati bene, ci sono volute poche cose, tutte le partite. Quando vediamo le partite di Lorient, Lione… Nel complesso, siamo abbastanza stabili. Dalla nostra partita a Parigi, che dovevamo finire almeno sull’1-1, non è andata male. Da allora la squadra è migliore, più solida, più sicura di sé».