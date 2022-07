Scherzo a Ramsey, un tifoso gli fa firmare la rescissione del contratto (VIDEO)

Il video dello scherzo ai danni del centrocampista gallese, tornato alla Juve dopo 6 mesi complicati ai Rangers di Glasgow, diffuso dal profilo Twitter ‘Average Juventino Guy’

Ultimo giorno di visite mediche in casa Juve, prima del via del ritiro, previsto per lunedì.

All’entrata del J Medical tra gli altri giocatori bianconeri c’era anche Aaron Ramsey, che è stato vittima di una vero e proprio scherzo da parte di alcuni tifosi

Juve, scherzo dei tifosi a Ramsey: autografa la rescissione del contratto

Nel video, diffuso dal profilo Twitter ‘Average Juventino Guy’, mentre il centrocampista gallese, tornato a Torino dopo 6 mesi complicati ai Rangers di Glasgow, concedeva autografi ha firmato ignaro anche un foglietto con scritto ‘rescissione contrattuale’.