Eto’o ha preso a ginocchiate in faccia un uomo che provava a intervistarlo (VIDEO)

Il video della rissa è diventato virale: l’ex campione di Barca e Inter, ora Presidente della Federcalcio camerunense, non ha spiegato l’aggressione

Samuel Eto’o ha preso letteralmente a ginocchiate in faccia a un uomo, apparentemente un giornalista o molto più probabilmente un semplice tifoso, che lo seguiva con videocamera e microfono facendogli delle domande dopo la vittoria del Brasile sulla Corea del Sud. L’ex campione di Barcellona e Inter, attuale presidente della Federcalcio camerunense ai Mondiali anche nel ruolo di “ambasciatore” per il Qatar è stato coinvolto in una furibonda lite con l’uomo fuori allo Stadio di Doha.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

L’uomo lo stava filmando e gli faceva delle domande, Eto’o è andato su tutte le furie, e molte persone vicine a lui l’hanno trattenuto fino a quando non è riuscito a liberarsi e a colpirlo con una ginocchiata in faccia. Il video pubblicato da La Opinion è diventato virale sui social.

Nel video si vede un uomo dell’entourage di Eto’o che cerca di confiscare la fotocamera al “giornalista”, che scivola in ginocchio. Eto’o dà il suo cellulare a un amico e si lancia verso di lui, colpendolo con il ginocchio destro in faccia, prima di essere trascinato via da altri spettatori.