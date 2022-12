De Laurentiis: «Mihajlovic grande uomo, avevo pensato di portarlo al Napoli»

Il messaggio su Twitter del presidente del Napoli: “Se ne è andato troppo presto, ha sfidato la malattia con il coraggio di un leone”

“Se ne va troppo presto un grande uomo. Un allenatore che in passato avevo pensato di portare a Napoli. Una persona di grande spessore umano. Un lottatore che ha sfidato la malattia con il coraggio di un leone. La mia personale vicinanza a tutta la sua famiglia. Ciao Sinisa”.

Anche Aurelio De Laurentiis si unisce al commiato generale per la morte di Sinisa Mihajlovic, con un messaggio postato su Twitter.

Se ne va troppo presto un grande uomo. Un allenatore che in passato avevo pensato di portare a Napoli. Una persona di grande spessore umano. Un lottatore che ha sfidato la malattia con il coraggio di un leone. La mia personale vicinanza a tutta la sua famiglia. Ciao Sinisa #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 16, 2022

Mihajlovic non aveva nascosto in passato le sue simpatie per il Napoli. L’anno scorso, quando ancora allenava il Bologna disse: “Io facevo il tifo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano…“