Cantona disse di Deschamps (giocatore): «non sarà mai altro che un portatore d’acqua»

La Bbc elogia il ct della Francia: «Sa creare un gruppo, ha reso la Francia una squadra spietata e vincente»

La Bbc elogia Deschamps, un commissario tecnico che ha preso una Nazionale allo sbando e l’ha portato sul tetto del mondo. Domenica sera potrebbe ripetersi raggiungendo il mitico record di Pozzo, campione del mondo per due volte consecutive con l’Italia nel ’34 e nel ’38.

La Bbc ripercorre le tappe della nazionale francese:

“Una carriera da allenatore è stata l’ovvia progressione e dopo Monaco, Juventus e Marsiglia, Deschamps è diventato Ct della Francia nel 2012. Dopo aver perso nella finale della Coppa del Mondo 2006, il 2010 è stato un disastro per la Francia senza nemmeno una vittoria. Sono arrivati ​​ultimi nel girone, con i giocatori che si sono rifiutati di allenarsi dopo uno scontro tra Domenech e Anelka. Poi arrivò Blanc ma si dimise dopo la sconfitta nei quarti di finale contro la Spagna a Euro 2012.”

La Bbc ricorda che Deschamps, sia da giocatore che da allenatore, ha avuto i suoi detrattori. Probabilmente il capofila di questi è stato Cantona che nel ’96 disse: «Deschamps se la cava perché dà il 100%, ma non sarà mai altro che un portatore d’acqua. Giocatori come lui si trovano a ogni angolo di strada».

La risposta di Didier, che ha vinto due Champions, una con il Marsiglia e una con la Juve, non si è fatta attendere: «Quanti giocatori puoi trovare agli angoli delle strade che hanno vinto due Coppe dei Campioni?»

Insieme ai detrattori anche tanti ammiratori e in questo caso è Desailly a tessere le lodi dell’allenatore: «Didier è stato il mio capitano di tutte le mie squadre e si vedeva che era un leader naturale. C’era molto rispetto quando Didier è subentrato e sapevamo che, con l’ossessione che aveva per avere successo, avrebbe individuato la strategia corretta per la squadra nazionale».

Ma la Bbc si sofferma sulla capacità di Deschamps di fare gruppo nonostante le assenze:

“La Francia è arrivata al Mondiale 2022 dopo quattro partite senza vittorie a giugno e col Pallone d’Oro Benzema infortunato. Oltre a Pogba e N’Golo Kante.“

Anche il Ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha detto la sua dopo la sfida ai quarti: «Didier ha creato una squadra più forte dei singoli, il che forse non è sempre stato così»

Ad esprimere al meglio la bravura di Deschamps è però il giornalista Julien Laurens che ai microfoni di Bbc Radio 5 Live ha detto:

«Questa squadra è molto simile a quella che ha vinto nel 2018, perché ha lo stesso allenatore. Potevano giocare meglio, ma Deschamps li ha resi una squadra spietata e vincente. A loro interessa solo questo. Si tratta solo di vincere».