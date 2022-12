Busquets annuncia il ritiro dalla Nazionale: «Abbiamo portato la Spagna dove merita di essere»

Il centrocampista del Barcellona è sceso in campo con la Spagna in ben 143 occasioni. Nel suo palmares con la Spagna c’è una Coppa del Mondo nel 2010, un Europeo nel 2012.

Rivoluzione in casa Spagna dopo l’eliminazione dalla Coppa del Mondo (sconfitta agli ottavi contro il Marocco). Dopo l’addio di Luis Enrique, anche Sergio Busquets, l’ultimo degli invincibili, saluta tutti e chiude la sua avventura con la Roja annunciando il ritiro tramite i propri social. Questo l’annuncio del ritiro di Busquets dalla Spagna:

«Buongiorno a tutti! Voglio dirvi che dopo quasi 15 anni e 143 partite è arrivato per me il momento di salutare la Nazionale. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio. Da Vicente del Bosque, che mi ha dato l’opportunità di iniziare, a Luis Enrique che mi ha fatto godere ogni secondo. Ringrazio anche Julen Lopetegui, Fernando Hierro e Robert Moreno per la loro fiducia, così come tutti i loro collaboratori. E ovviamente ringrazio ciascuno dei miei compagni di squadra, con i quali ho lottato per cercare di portare la Nazionale dove meritava di essere, con più o meno successi ma dando sempre il massimo e con il massimo orgoglio.»

«Non voglio dimenticare nessun membro della spedizione, tutti sono stati altrettanto importanti lavorando nell’ombra (fisioterapisti, dottori, giocatori, delegati, nutrizionisti, staff, stampa, sicurezza, viaggi, ecc…) e tutte le persone e gli operatori che hanno incrociato il mio cammino e l’hanno reso così speciale. Anche i presidenti, dirigenti, direttori sportivi e a chi in un modo o nell’altro ha fatto parte della Federazione»

Busquets ha giocato nella Nazionale spagnola dal 2009 al 2022 diventando uno dei giocatori più vincenti della sua Nazionale. Il centrocampista del Barcellona è sceso in campo con la Spagna in ben 143 occasioni. Nel suo palmares con la Spagna c’è una Coppa del Mondo nel 2010, un Europeo nel 2012.