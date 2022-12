De La Fuente prende le distanze da Luis Enrique: «In Qatar avrei portato 4-5 giocatori diversi»

Il nuovo ct della Spagna: «Lo streaming di Luis Enrique non l’ho guardato, ho letto, ma non ho i social e non mi ha dato fastidio, lo ringrazio dei complimenti»

Luis de la Fuente, nuovo ct della Spagna, è stato ospite di Radio Marca ed ha parlato del suo modo di essere e di intendere il calcio. Queste le parole di De La Fuente nuovo Ct della Spagna:

«Sono un professionista normale, mi fido della riflessione delle persone, perché è più facile arrivare attraverso l’intelligenza che imponendo le cose. Mi piace creare una buona atmosfera di lavoro, la professionalità non è negoziabile. Il lavoro, lo sforzo e l’auto-miglioramento non sono negoziabili. Se non li hai, non c’è posto nel mio progetto. Dovremo generare entusiasmo per ottenere risultati, coinvolgere le persone, dare un messaggio di unità, di sostegno, far sentire la gente orgogliosa di essere spagnola.»

«Abbiamo una grande squadra, una base molto buona e su questa costruiremo il futuro. Non faremo una una rivoluzione, ma in Qatar ne avrei portati 4 o 5 diversi perché ognuno ha la sua visione. Sergio Ramos? Sceglieremo i migliori al mondo. Devo scegliere chi si trova nel momento migliore in quella situazione e in quel giorno specifico. Guarderò le prestazioni.»

«Lo streaming di Luis Enrique non l’ho guardato, ho letto, ma non ho i social e non mi ha dato fastidio. Mi ha raggiunto, ha parlato bene di me ed è reciproca la cosa. Mondiale? Francia favorita. Noi avevamo il potenziale per essere campioni.»