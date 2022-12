Bielsa a lezione a Coverciano: «L’Italia è un punto di riferimento per il calcio mondiale»

L’ex allenatore argentino ha tenuto una lezione nell’aula magna del Centro Tecnico Federale. Ha parlato dei sistemi tattici

L’ex calciatore ed allenatore argentino, Marcelo Bielsa, ha tenuto una lezione nell’aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, davanti ad una platea di allievi dei corsi per Direttore Sportivo ed allenatori Uefa Pro. Erano presenti anche il coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi e il direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri. Sul sito della Figc un resoconto dell’intervento.

Guardando le foto presenti a Coverciano, che testimoniano i quattro titoli mondiali e i due europei conquistati dagli Azzurri, Bielsa ha detto:

«L’Italia è un punto di riferimento inequivocabile per il calcio mondiale e tutto ciò è chiaro solo guardando le immagini presenti in quest’aula”. Quando ho accettato l’invito per venire a parlarvi ho riflettuto a lungo su quale argomento affrontare per lasciarvi qualcosa. Oggi discuteremo dell’impostazione da trasmettere ai giocatori e cosa significano i sistemi tattici, e ho l’opportunità di farlo in una scuola come quella italiana che ha una grande cultura sui posizionamenti dei calciatori in campo».

Allenatore di club – in Europa è stato alla guida di Espanyol, Athletic Bilbao, Marsiglia, Lilla e Leeds – e anche di Nazionali, Bielsa ha vinto l’oro con la rappresentativa argentina alle Olimpiadi di Atene 2004 ed ha partecipato ai Mondiali del 2002 (sempre con l’Albiceleste) e a quelli del 2010 con il Cile. Per capire meglio il senso dell’alone di ‘leggenda’ che lo circonda, specialmente in Patria, la società dove ha iniziato la sua carriera da allenatore – il Newell’s Old Boys – gli ha intitolato il proprio stadio.