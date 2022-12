Ambrosino segna il primo gol con il Como con un tiro al volo

«Il mio sogno è quello di diventare una bandiera del Napoli». Il tecnico Longo: «Dispone di grande tecnica e ha capacità balistiche importanti»

Giuseppe Ambrosino, classe 2003, in prestito dal Napoli al Como, ha segnato il suo primo gol da professionista.

Mentre si sta giocando la finale del Mondiale in Qatar, la Serie B continua il suo campionato e oggi il Como ha battuto la Ternana 3-0.

Ambrosino ha segnato il momentaneo gol del 2-0, dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo, con una conclusione al volo che prima di insaccarsi alle spalle del portiere avversario bacia la traversa.

Il tecnico Moreno Longo ha elogiato la prestazione del giovane attaccante napoletano:

«E’ un giocatore di grande talento, dispone di grande tecnica e ha capacità balistiche importanti. Ha fatto un percorso che sarà fondamentale per la sua carriera: in Primavera i ritmi sono completamente diversi, lì gli attaccanti lavorano spesso soltanto in una fase. In questi mesi, si è messo a posto fisicamente e a livello di mentalità: può diventare un giocatore importante, sono contento per il suo gol perché ha lavorato duramente. Non era scontato che assorbisse questi carichi di lavoro e l’impegno a lavorare nelle due fasi: ci sono ragazzi che, dopo la Primavera, vanno 2-3 anni in Serie C e vengono fuori più tardi».

Anche il giovane Ambrosino ha parlato della sua prestazione sperando di diventare un giorno una bandiera per il Napoli:

«Sono contento della mia prestazione e del primo gol tra i professionisti perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questo traguardo. Abbiamo ottenuto tre punti importantissimi, quindi sono felice anche per la squadra. Il mio sogno è quello di diventare una bandiera del Napoli: in questa stagione mi impegnerò al massimo per provare ad arrivare a vestire la maglia della squadra della mia città».