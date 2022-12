Alvino: «Zaniolo-Napoli è fake news»

Il giornalista su Twitter: «o si è disinformati o si vuole fare un favore al procuratore “agitando un po’ le acque”»

Oggi la Gazzetta dello Sport aveva lanciato l’indiscrezione di mercato secondo cui ci sarebbe un feeling tra il Napoli e Zaniolo.

La situazione per il rinnovo con la Roma è ancora ferma e se non dovesse rinnovare, la rosea prospettava un suo arrivo in azzurro per 30 milioni “Operazione Zaniolo, operazione futuro. Oggi essere allenati da Luciano Spalletti in una squadra giovane e ambiziosa, capace di primeggiare e di esprimere un calcio di alto livello, calamita l’attenzione di giocatori importanti”

Arriva quasi subito una smentita da parte di Carlo Alvino che su Twitter scrive

Scrivere di Zaniolo-Napoli è fake news… o si è disinformati o si vuole fare un favore al procuratore “agitando un po’ le acque” … tertium non datur

Cancellando di fatto ogni possibilità che vi sia una reale idea da parte degli azzurri di prendere il centrocampista della Roma e sopratutto rilancia l’idea che, come spesso accade, il tutto nasca per un’esigenza di far crescere l’interesse nei confronti di un calciatore