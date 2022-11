Tite: «Neymar? Contro la Serbia anche entrate cattive, i grandi giocatori vanno tutelati»

Il posto di Danilo – anche il terzino della Juve, come Neymar, ha subito una brutta distorsione a una caviglia – è conteso da Eder Militao (che nel Madrid gioca centrale) e Dani Alves. Tite ha tessuto l’elogio di tutti e due i terzini candidati a giocare, forse ha speso qualche parola in più per Dani Alves (“Ha grandi capacità di leadership”), ma non ha voluto dire chi scenderà in campo.

Tite ha espresso poi una convinzione: «Non sono un medico, ma sono sicuro che Neymar e Danilo ritorneranno a giocare in questa Coppa del Mondo».

Marquinhos ha rivelato: «Neymar ha una tale voglia di rientrare che praticamente dorme sul lettino della fisioterapia».