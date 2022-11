Sconcerti: Kvara è un’assenza importante contro l’Atalanta, è il migliore del Napoli 

A TMW Radio: Non cambia drammaticamente ma cambia, il georgiano è decisivo. Preferisco un centrocampo con Zielinski ma con Ndombele sei più coperto

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb Radio. Ha parlato del Napoli, che domani affronterà l’Atalanta senza Kvara, fermato dalla lombalgia.

“Non cambia drammaticamente ma cambia. Il georgiano è la sorpresa del campionato, è decisivo. Raspadori è un ottimo sostituto, è forse il miglior giovane in Italia ma deve sostituire il migliore del Napoli. E’ un’assenza importante. La partita con l’Atalanta? Raspadori è molto duttile, sa concludere e preparare il gioco, l’altro parte e dribbla. Nella partita non credo cambierà molto, le due squadre sono ben definite, l’Atalanta cercherà di assaltare”.

Anguissa, Ndombele e Lobotka, le piace questo centrocampo senza Zielinski? Sconcerti risponde:

“In questo tipo di partite, molto importanti, credo che ci sia il dovere di turnare i giocatori. Io preferisco un centrocampo con Zielinski. ma con Ndombele sei più coperto”.

La vittoria del Napoli potrebbe essere una spallata importante al campionato?

“Una spallata l’ha già data, vedremo cosa accadrà in Juventus-Inter. Non fidiamoci però delle spallate, è un campionato equilibrato e poco prevedibile”.

La Lazio ha snobbato il girone per colpe anche di Sarri?

“Ha sbagliato tre gol a porta vuota col Feyenoord, se hanno snobbato è peggio. In generale la Lazio ha una rosa troppo corta. Quando escono alcuni giocatori, la squadra fa un passo indietro. La Lazio si mette nelle condizioni di non avere continuità, perché è una squadra corta che si basa su 2-3 giocatori insostituibili”.

Ma non sbaglia Sarri comunicativamente? E’ corretto dire certe cose prima di alcune partite di coppa?

“Non è un bel messaggio ma Sarri è questo. Lui è quasi orgoglioso di essere un po’ sgarbato ma sincero. Certamente danneggia la Lazio in qualche modo, non aiuta. Ma Sarri è questo, prendere o lasciare”.

Roma, Mourinho ha preparato meglio il derby?

“Arriva con più continuità, ha perso solo col Napoli mentre la Lazio è stata discontinua. La Lazio è più squadra della Roma, che però è solida. Sa rimontare le partite e in questo è bravo Mou. Arriva meglio la Roma, credo che sia un derby più adatto ai giallorossi”.

Zaniolo, futuro da subentrante?

“Il ruolo è quello di spaccare le partite, farlo entrare sempre a partita in corso mi sembra limitante. Ha messo insieme due belle partite, ci si aspetta nel complesso di più da uno come lui. Non può fare il quattordicesimo, credo che lo demoralizzerebbe. Se gli fai fare la riserva, perdi molto”.

A Sconcerti è stato chiesto se Juve-Inter è la partita chiave della giornata.

“E’ una partita più aperta di quello che sembra, anche se l’Inter ora è superiore. Diventa uno spareggio. Se il Napoli dovesse vincere, chi perde è fuori. E sarebbe il colmo per l’Inter”.