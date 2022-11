Il georgiano non partirà nemmeno per Bergamo. Si è fermato in allenamento. Settimana sfortunata per il georgiano che salterà la prima partita in Serie A

Kvaratskhelia salta l’Atalanta: lombalgia acuta.

L’attaccante georgiano del Napoli non partirà proprio per Bergamo. Gli è stata diagnosticata una lombalgia acuta. Si è fermato durante l’allenamento, ha accusato un dolore molto forte alla schiena e il club ha preferito non rischiarlo visto che martedì il Napoli sarà di nuovo in campo, contro l’Empoli.

Così recita il report del club:

Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra.

Una settimana non fortunata per il georgiano che ieri ha subito il furto dell’automobile mentre era in casa, auto che poi è stata ritrovata a Trentola Ducenta.