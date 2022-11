Sarri valuta l’ipotesi ritiro e si sfoga con la squadra: «Abbiamo fatto una figura di merda» 

Il Messaggero racconta la furia del tecnico nello spogliatoio: «Siete stati di nuovo presuntuosi, adesso bagno di umiltà, vediamo le vostre doti morali»

Maurizio Sarri non ha preso bene la sconfitta della sua Lazio contro la Salernitana. Al netto del giallo a Milinkovic-Savic che lo ha fatto infuriare, l’allenatore si è arrabbiato con la sua squadra per l’atteggiamento ancora una volta sbagliato nell’approcciare il match. Il Messaggero racconta la furia di Sarri nello spogliatoio, dopo la partita. Il tecnico ha accusato i suoi giocatori di essere stati ancora una volta presuntuosi e li ha riportati alla necessità di fare un bagno di umiltà e di tirare fuori gli attributi nei prossimi due appuntamenti in programma. La Lazio è attesa in Europa League, contro il Feyenoord, e poi nel derby romano in campionato.

“Stavolta invece l’allenatore della Lazio ha preferito lavorare sulla testa dei suoi calciatori: «Abbiamo fatto una figura di me***. Ho rivisto presunzione e ci è sfuggita di mano la partita», ha detto ai suoi nello spogliatoio. Al di là della svista di Manganiello, a non convincere il Comandante è stata la reazione troppo nervosa e ora sarà determinante ripartire subito col piglio giusto: «Adesso bagno di umiltà. Vediamo le vostre doti morali contro Feyenoord e Roma». Dritto al punto Sarri in privato con la sua squadra, ma se le sue parole saranno servite come stimolo si riuscirà a capire solamente giovedì, quando la Lazio tornerà ufficialmente in campo in una settimana decisiva per le mire stagionali. Contro il Feyenoord ci sarà in ballo il passaggio del girone di Europa League, mentre domenica toccherà al derby”.

Secondo il quotidiano romano, Sarri valuta addirittura l’ipotesi del ritiro. Vorrebbe tenere tutta la squadra a Formello una volta rientrati da Rotterdam, venerdì pomeriggio.

“Basta chiacchiere, l’imperativo sarà solo uno: vietato portarsi dietro gli strascichi di domenica. Anche per questo il Comandante sta valutando se tenere la squadra in ritiro a Formello dopo il ritorno da Rotterdam, previsto direttamente per venerdì pomeriggio”.