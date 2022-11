Real Madrid-Cadice, che gol di Kroos | VIDEO

Un tiro al volo di prima intenzione da fuori area. Con la vittoria di ieri sera il Madrid si è portato a due punti dal Barcellona capolista della Liga

Nella partita di ieri sera tra Real Madrid e Cadice, vinta per 2-1 dalle merengues il centrocampista Toni Kroos ha segnato un gran gol da fuori area. Il tedesco – soprannominato “il professore” – ha scagliato un tiro potentissimo dal limite dell’area di rigore che si è insaccato alle spalle del portiere Ledesma. In questa stagione Kroos ha segnato 2 gol in 18 partite in tutte le competizioni fornendo anche 4 assist. Col gol di ieri il Madrid si è riportato a due punti dal Barcellona capolista della Liga.

Il gol di Kroos vale il momentaneo 2-0 per il Real Madrid.