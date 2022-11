Ranieri: «Mourinho è un grande allenatore, Roma però non è stata fatta in una notte»

L’ex tecnico giallorosso invoca pazienza per la Roma. E sul Napoli «Spalletti sta facendo un grande lavoro: gli auguro di continuare così perché il popolo napoletano lo merita»

L’ex tecnico dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi. La prefazione è stata scritta da Claudio Ranieri.

«Sono stati due momenti che non mi aspettavo. Roma-Parma era la festa per Daniele, che c’entravo io. Quando invece c’è stata Roma-Leicester, non mi ero accorto di nulla perché ero concentrato a guardare la partita. Avevo Candela vicino che mi ha detto “Mister è per te”, ma io non sapevo cosa fare. Mia moglie mi ha detto di alzarmi quantomeno in piedi. Sono state due emozioni che io non potevo gestire. Se l’avessi saputo, mi sarei comportato in maniera diversa. Invece sono stato preso alla sprovvista e mi sono emozionato»

Queste le sue parole sul momento della Roma?

«Diamo tempo alla società e all’allenatore: quando saranno liberi di fare il mercato che vogliono vediamo che sapranno combinare. Io sono sicuro che possano fare bene. È una grande società, Mourinho un grande allenatore, Roma però non è stata fatta in una notte»

Infine, un pensiero anche sul Napoli dominatore di questa prima fase di stagione:

«È una squadra meravigliosa, Spalletti sta facendo un grande lavoro: gli auguro di continuare così perché il popolo napoletano lo merita»