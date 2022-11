Qatar, scontri tra tifosi argentini e messicani – VIDEO

I video sui social mostrano le immagini degli scontri. Le autorità a Espn hanno spiegato che è stato solo uno scambio di parole subito controllato

Dopo la sconfitte dell’Argentina contro l’Arabia Saudita e il pareggio del Messico con la Polonia, sabato le due formazioni si incontreranno in uno scontro diretto che sta già animando i tifosi. Mercoledì sera infatti, come riporta Espn Mexico, ci sono stati scontri per le strade del Qatar tra tifosi dell’Argentina e del Messico

LA BATTAGLIA SUL CAMPO È ARMATA MESSICANI CONTRO GLI ARGENTINI Pochi giorni dopo la partita tra Messico e Argentina gli animi cominciano già a scaldarsi..

💥SE ARMA LA BATALLA CAMPAL 🥊MEXICANOS🇲🇽 CONTRA ARGENTINOS🇦🇷

A unos cuantos días del partido de México 🇲🇽 vs Argentina 🇦🇷 los ánimos ya se comienzan a calentar…🔥 pic.twitter.com/bI8hwOPH6B — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) November 23, 2022

La rivalità tra le due squadre risale alle eliminazioni del Messico per mano dell’Argentina in Germania 2006 e Sudafrica 2010, quindi si affrontano costantemente con canti come hanno fatto in Russia 2018, comunque, questa volta, per l’occasione in cui devono competere, il clima è diventato più alto.

Sui social network circolano video di una rissa tra tifosi con la maglietta dell’Argentina e del Messico, a pochi giorni dalla partita tra le due squadre a Lusail. Tuttavia, le autorità consultate da Espn hanno chiarito che l’episodio era uno scambio di parole e spinte tra i seguaci, che poteva essere controllato immediatamente.

Sempre secondo Espn due persone sono state fermate per problemi amministrativi, mentre una perché portava con sé un gran numero di biglietti. Tutti i fermati sono stati prontamente rimessi in libertà

😳VARIOS HERIDOS POR RIÑA ENTRE AFICIONADOS MEXICANOS Y DE ARGENTINA‼️ Tras varios insultos y desatarse una batalla campal entre un grupo de mexicanos y argentinos, resultaron varias personas heridas. En el lugar no hay autoridades, ambulancias, ni apoyo. pic.twitter.com/RymmE95rgg — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) November 23, 2022

Altre fonti messicane invece parlano di scontri e addirittura di feriti. Secondo le emittenti “dopo vari insulti da una parte e dall’altra, c’è stata una vera e propria battaglia campale fra gruppi di messicani e argentini, con il risultato di varie persone ferite. In quella zona non c’erano forze dell’ordine e, successivamente, neppure ambulanze”.

Secondo i testimoni presenti, le autorità locali non sono intervenute e che gli stessi turisti sono entrati per fermare il conflitto. Nelle immagini si possono sentire le spese e le aggressioni dei messicani contro gli argentini. “Fatti freddi, Messi petto freddo” e altri insulti contro il giocatore della nazionale.