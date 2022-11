Qatar 2022, calendario delle gare dell’Inghilterra

Tutti gli orari e gli appuntamenti in tv per le partite dell’Inghilterra ai Mondiali Qatar 2022

Come ben noto, tutte le 64 partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Le gare saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Uno o Rai Due, a seconda del caso, oltre che in alta qualità su Rai 4K, senza dimenticare lo streaming con l’app di Raiplay. Ecco quindi le date delle partite dell’Albiceleste e, tra parentesi, l’indicazione del canale tv.

Calendario dell’Inghilterra ai Mondiali Qatar 2022

Gli inglesi si sono qualificati con facilità, ma dopo una vittoria in amichevole contro la Costa d’Avorio a marzo, l’Inghilterra ha avuto sei partite senza vittorie. Gli infortuni non hanno aiutato la preparazione, Southgate ha giocato con Kalvin Phillips e di Harry Maguire. Con l’esperienza di Southgate dopo sei anni di lavoro, si crede che la fase a gironi proceda senza intoppi, ma diventerà difficile nelle fasi finale con un potenziale scontro contro la Francia nei quarti.

Un aspetto che caratterizza la compagine inglese, al di là di alcune debacle nel corso della Nations League, è la solidità difensiva e la capacità di resistere agli attacci avversari, approfittando poi della qualità presente dalla trequarti in su per risolvere le partite nel momento cruciale. Le ultime grandi competizioni poi hanno regalato esperienza ad alti livelli, pensando alla semifinale di Russia 2018 e alla finale di Euro 2020. Un possibile neo riguarda l’incapacità di chiudere le partite nonostante la folta presenza di talento tra trequarti e attacco, al contempo alcuni elementi dovranno elevare le proprie prestazioni rispetto a quanto sta emergendo coi rispettivi club.

FASE A GIRONI

Lunedì 21 novembre

Ore 14:00 Inghilterra-Iran (Rai Due)

Venerdì 25 novembre

Ore 20:00 Inghilterra-Usa (Rai Uno)

Martedì 29 novembre

Ore 20:00 Galles-Inghilterra (Rai Uno)