Scontri tra ultras per Genoa-Sampdoria, persino in Coppa Italia riesce difficile andare allo stadio

I primi scontri in piazza Alimonda (dove fu ucciso Carlo Giuliani). Meno male che il derby mancava da due anni. Si gioca alle 21

Persino in Coppa Italia riesce difficile andare allo stadio: scontri tra Ultras in vista di Genoa-Sampdoria

Alle ore 21 di questa sera andrà in scena il derby di Genova, utile ai fini dell’approdo agli Ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Non proprio la finale dei Mondiali. Eppure in Liguria non lo sanno e vivono la stracittadina di quest’oggi come se valesse dei punti, invece di godersi una riunione che il calcio italiano ha perso per un paio d’anni, causa blucerchiati in B. Il Secolo XIX, noto quotidiano della regione, parla (e ancora aggiorna, in diretta) di scontri non lontani dal teatro della sfida, il Ferraris. A questo punto meriterebbero le porte chiuse.

Genoa contro Sampdoria, ma non in campo: il racconto degli scontri

Così riporta il noto giornale:

«È già alle stelle la tensione per il derby Genoa e Sampdoria a poche ore dalla partita di Coppa Italia prevista questa sera, 25 settembre, alle 21 allo stadio Luigi Ferraris. Le immagini testimoniano i primi disordini che hanno indotto le forze dell’ordine a intervenire oltre che ha chiudere al traffico ponte Serra (teatro degli scontri) e la vicina via Moresco. Tensioni, nella mattinata, si erano registrate anche in piazza Alimonda (la piazza dove fu ucciso Carlo Giuliani al G8, ndr), dove ha sede lo storico club di via Armenia 5 rosso, mentre la polizia ha sequestrato nelle stesse ore caschi e bastoni ad alcuni supporter del Genoa in piazza Paolo da Novi.»

Gli scontri si sarebbero poi placati – comunica la Questura di Genova – verso le 15:40, ma in che stato emotivo andranno le famiglie questa sera a vivere il derby allo stadio? Magari anche il primo per molti bambini e ragazzi, con prezzi agevolati (trattandosi di Coppa) anche per i settori più cari? Ne viene fuori l’idea di un calcio sempre più allo sfascio da un punto di vista umano, o comunque mai migliorato.

Ancora, la Gazzetta riporta un episodio che viene definito come “scatenante”:

«Una violenza annunciata, considerando che le due tifoserie arrivavano a questa partita cariche di tensioni accumulate negli ultimi mesi. A scatenare la rabbia dei rossoblù era stato l’accoltellamento di un genoano, in un bar: il 6 maggio scorso, a Nervi, quattro tifosi sampdoriani erano entrati nel locale scagliandosi contro due rossoblù, uno dei quali uscì dalla colluttazione ferito da colpi di arma da taglio. Di risposta qualche gruppo ultras invase la sede (vuota) dell’Ultras Tito Cucchiaroni, storico centro di sampdoriani, causando qualche danno e rubando alcune bandiere blucerchiate.»

Lo stadio di Marassi a #Genova blindato. Scontri con le forze dell’ordine. Stasera il derby di Coppa Italia tra Genoa e Samp. Aggiornamenti su https://t.co/VWflfr6PMB pic.twitter.com/uGJtSZgxMA — Luca Ponzi (@luponzi) September 25, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata