Owen si paragona a Mbappé: «Oggi varrei oltre 100 milioni»

Sport Bible racconta del siparietto che ha coinvolto Micheal Owen, ex attaccante del Liverpool e del Real Madrid. Owen si è infatti paragonato a Kylian Mbappé, attaccante del Psg, affermando che nel calciomercato dei nostri tempi varrebbe oltre 100 milioni di sterline. Più o meno quello che vale oggi Mbappé, pagato 163 milioni di sterline a soli 18 anni dal Psg e che il Real Madrid quest’estate poteva acquistare a circa 145 milioni (sempre di sterline) nonostante il francese avesse il contratto in scadenza.

L’ex nazionale inglese al Real Madrid ci andò nel 2004, dopo aver vinto il Pallone d’oro nelle fila dei Reds nel 2001, quando aveva 22 anni. Mbappé il Pallone d’oro non l’ha ancora vinto.

🚨 Michael Owen compares himself to Kylian Mbappe and believes he would be worth a similar fee pic.twitter.com/OQGT3szkHJ — SPORTbible (@sportbible) November 1, 2022

All’epoca il Real Madrid pagò Owen appena 12 milioni. Nello specifico, 8 più Antonio Nunez. Dopo una sola stagione andò al Newcastle. Ha avuto un sacco di infortuni.

«Quanto varrei oggi? Precisamente non lo so. Voglio dire: mi sembra che le cifre fossero un po’ più alte uno o due anni fa, di quanto non lo siano attualmente. Credo che nel libero mercato di oggi un Owen di 19 o 20 anni, all’apice della sua carriera, potrebbe valere più di 100 milioni di sterline, ma immagino che sia difficile da dire. Beh, l’unica cosa che si può è che anche se fossi valso 150 milioni di sterline, probabilmente se qualcuno m’avesse comprato non avrebbe fatto un affare perché la mia carriera è in qualche modo peggiorata quando sono invecchiato».