Ha battuto Valverde e Gavi. Giuntoli è in lizza come miglior direttore sportivo. Per il miglior calciatore sono candidati Benzema, Haaland e Salah

Osimhen miglior calciatore emergente al Globe Soccer Awards a Dubai. L’attaccante del Napoli ha battuto Valverde e Gavi.

Il Dubai Globe Soccer Awards 2022 è giunto alla 13esima edizione

L’evento anticiperà il Mondiale Qatar 2022 e incoronerà calciatori, allenatori, dirigenti, agenti e giocatori promettenti (la categoria vinta da Osimhen) che si sono distinti sia dentro che fuori dal campo nella passata stagione. Tra i direttori sportivi in lizza c’è anche Cristiano Giuntoli candidato con la coppia Maldini/Massara e la coppia che si è avvicendata al Liverpool: Julian Ward e Michael Edwards.

Come miglior calciatore dell’anno in lizza sono Benzema, Haaland, Salah.

I candidati per tutte le categorie saranno annunciati e le votazioni inizieranno il 20 ottobre.

🏆 Congratulations to Victor Osimhen on winning the 2022 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣POWER HORSE EMERGING PLAYER OF THE YEAR 👏@VictorOsimhen9 #Powerhorse pic.twitter.com/5ICz7xLfzO

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022