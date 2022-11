Onana voleva costruire dal basso, e il ct del Camerun (giustamente) l’ha cacciato dal Mondiale

Lo scrive The Athletic: l’allenatore voleva che il portiere dell’Inter rischiasse meno, hanno discusso e alla fine lo ha messo fuori rosa

L’Italia fa male a Andre Onana. Il portiere dell’Inter ha chiuso anzitempo il suo Mondiale dopo un litigio con il ct del Camerun. E’ stato messo fuori rosa, e avrebbe già lasciato il ritiro. Il motivo? Onana giocare la palla da dietro, costruire dal basso, come si dice. Il ct del Camerun no. Hanno litigato e l’allenatore l’ha cacciato.

Lo scrive The Athletic, ricostruendo il retroscena.

“Onana, 26 anni, è stato escluso dalla squadra. Lui e Rigobert Song hanno discusso dello stile di gioco di Onana durante l’allenamento di sabato, con l’ex difensore che voleva che il portiere dell’Inter giocasse in modo più diretto e non corresse rischi vicino alla propria porta. Dopo la conversazione, Song ha deciso che sarebbe stato meglio se Onana non andasse nemmeno in panchina per il resto della Coppa del Mondo”.

Onana aveva giocato tutti i 90 minuti del Camerun nella sconfitta per 1-0 contro la Svizzera nella prima giornata, contro la Serbia è sceso in campo Devis Epassy.