Mundo Deportivo: il Napoli corre verso il suo terzo scudetto, Osimhen stellare

La vittoria contro l’Atalanta ha dimostrato che la capolista è sempre più leader in Serie A. Osimhen provoca un rigore e poi guida la rimonta

Mundo Deportivo scrive che il Napoli è sempre più lanciato verso quello che sarebbe il terzo scudetto della sua storia. La vittoria sull’Atalanta, ieri, a Bergamo, ha confermato la posizione di leader del campionato per la squadra guidata da Luciano Spalletti.

“Il Napoli, capolista della Serie A, si lancia verso quello che sarebbe il terzo ‘scudetto’ della sua storia (dopo quelli del 1986-87 e del 1989-90 con Diego Armando Maradona) e questo sabato lo dimostra vincendo ancora contro l’Atalanta, seconda classificata, a Bergamo (1-2). La squadra di Luciano Spalletti è quindi più leader e ha otto punti in più rispetto ad Atlanta”.

Il quotidiano spagnolo ricostruisce la partita, il rigore causato da Victor Osimhen sull’angolo battuto dall’Atalanta. E poi scrive dell’attaccante nigeriano, che però, dopo, ha guidato la rimonta della sua squadra.

“La verità è che, allo stesso modo in cui ha commesso il massimo rigore, Osimhen ha poi guidato la rimonta in una partita in cui il Napoli non aveva Khvicha Kvaratskelia, una stella in questa stagione e che era assente per qualche inconveniente. Così Osimhen ha pareggiato il punteggio al 23′ dopo aver ricevuto un passaggio da Piotr Zielinski e servito a Eljif Delmas il passaggio che è stato il gol della vittoria dei napoletani al 35′. L’attaccante nigeriano è stellare”.

Poi, il Napoli ha resistito al pressing dell’Atalanta.

E’ una squadra molto solida in tutte le sue linee, difesa, centrocampo e attacco. Anche senza Kvaratskhelia, giocatore fondamentale per Spalletti e già ambito da tanti big”.

Napoli ancora imbattuto in Serie A.