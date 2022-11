Mundo Deportivo: boom dello United in borsa per l’addio di Ronaldo

Il quotidiano sportivo crede che il motivo del +25% in Borsa non sia imputabile alla messa in vendita del club inglese

Il Manchester United sta vivendo un turbolento periodo di cambiamenti. Prima la “discussione” a distanza con Cristiano Ronaldo che ha portato ad una separazione consensuale e poi l’annuncio della famiglia Glazer di essere intenzionata ad ascoltare potenziali acquirenti per la cessione del club inglese.

Ma nonostante le tante incertezze, il titolo del club ha fatto registrare un balzo del 25% a Wall Street, attestandosi a 18,80 dollari per azione, con capitalizzazione di mercato in crescita a 3 miliardi di dollari.

I Glazer sono pronti a vendere il Manchester United ma per una cifra tra i 6 e gli 8 miliardi di sterline (tra i 7 e i 9 miliardi di euro). La cifra che chiedono per la vendita del club è enorme per un club di calcio, ma i Glazer non hanno fretta e sanno di avere un potenziale tra le mani considerando la potenza sociale e di tifosi dello United. Joe Ravitch, co-fondatore di Raine Group, ha infatti dichiarato: «Lo United non è solo una squadra di calcio dal momento in cui ha una fanbase globale così vasta».

Dalla Spagna invece, secondo Mundo Deportivo, il balzo in borsa dello United viene giustificato proprio dall’addio del campione portoghese, arrivata a seguito dell’intervista fiume rilasciata qualche giorno fa nella quale si scagliava direttamente contro l’organizzazione dei Red Devils e la guida tecnica scelta dal club.

Questo perché, nonostante si parli di un interessamento Jim Ratcliffe che non è la prima volta che cerca di diventare proprietario della squadra di Manchester, la vendita del club è ancora in alto mare, e il fatto che ha catapultato le azioni dello United dovrebbe essere quasi sicuramente la partenza della stella portoghese dalla squadra.