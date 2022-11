Il Manchester United è in vendita, quindi aveva ragione Ronaldo (Sky News)

Sky News rivela che i proprietari del Manchester United avrebbero preso la decisione di vendere il club o una parte delle azioni.

Il Manchester United è in vendita. La redazione inglese di Sky rivela che i proprietari del Manchester United si starebbero preparando ad una vendita parziale o totale del club. I Glazer sarebbero pronti a rinunciare al controllo dei Red Devils dopo 17 anni. Gli statunitensi rilevarono il club nel 2005 contribuendo a continuare quell’egemonia in Premier e non solo sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Secondo il media britannico la decisione sarebbe stata mossa anche dalle dure contestazioni dei tifosi che gli impuntano di non aver rinnovato i campi di allenamento e l’Old Trafford. La speranza, come rivela Sky, sarebbe quella di asta per accaparrarsi uno dei club più famosi al Mondo. Sky, inoltre, rivela:

«Martedì fonti hanno rivelato che i banchieri di investimento sono stati incaricati dai proprietari del Manchester United di fornire consulenza sul processo, che probabilmente includerà una vendita totale o parziale o una partnership strategica con terze parti. L’annuncio di una revisione delle opzioni finanziarie che potrebbe includere un processo di vendita segnerebbe la fine di anni di speculazioni sul fatto che i Glazers possano essere persuasi a scaricare un club che negli ultimi dieci anni ha vissuto un declino calcistico quasi assoluto».

La fine dell’era americana per il Manchester United. Dopo l’interessamento di Elon Musk nella scorsa estate, il club cerca un nuovo investitore o una cordata per tornare ai vecchi fasti. La contestazione dei tifosi e la decisione dei Glazer trova riscontro in quello che ha rivelato Ronaldo nell’intervista Piece Morgan dove recriminava che non era cambiato nulla da quando si era trasferito al Real Madrid.