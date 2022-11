Mourinho ha messo Karsdorp sul mercato: ora la Roma dovrà cercare la tregua con l’agente

I quotidiani scrivono che l’ingaggio dell’olandese è un ostacolo. Inoltre l’agente, che pretende spiegazioni, potrebbe chiedere una buonuscita

Tra la Roma e Karsdorp è finita, scrive il Corriere dello Sport. Dopo quanto accaduto al termine della gara di campionato col Sassuolo, è chiaro che il difensore olandese è sul mercato. Ma darlo via non sarà semplice.

Il quotidiano sportivo scrive:

“La clamorosa presa di posizione di Mourinho al termine della partita di Reggio Emilia mette di fatto l’olandese sul mercato. Non sarà facile trovare una sistemazione ma Tiago Pinto, spiazzato dalle accuse di Mourinho, dovrà risolvere il problema. Magari in Olanda, in prestito, come è già accaduto in passato, quando Karsdorp sembrava un capitale perduto e si rivalutò grazie a una buona stagione al Feyenoord. Ma il ricco ingaggio del terzino, con un contratto che scade nel 2025, rende complicato qualsiasi trasferimento. Eppure in estate l’Atalanta aveva fatto un’off erta interessante, che non era stata presa in considerazione. Dalla Roma e dal diretto interessato”.

L’episodio, “che è un preavviso di epurazione”, non è piaciuto al procuratore di Karsdorp, Johan Henkes, che ha dichiarato:

«Sono sorpreso dal contenuto e dai toni delle dichiarazioni di Mourinho. Voglio una spiegazione dal club, anche perché l’allenatore non ha mai fatto il nome di Rick».

La Gazzetta dello Sport scrive che la Roma è rimasta molto sorpresa dall’accaduto e che ora spetterà a Pinto rimediare, cercando in qualche modo di ricucire.

“La Roma è rimasta sorpresa dall’accaduto. Inutile dire che la società, pur dando carta bianca all’allenatore nella gestione del gruppo, è rimasta sorpresa da una simile bufera che si poteva evitare. Inoltre, sapendo bene come sia difficile vendere a gennaio un giocatore a cui un anno fa è stato fatto un rinnovo fino al 2025 (e quindi, visto che viene messo alla porta, al massimo si potrebbe prestare), l’obiettivo è arrivare a una ricucitura fra i due, magari provando a far fare da mediatore a capitan Pellegrini”.

Anche La Repubblica ne scrive:

“Il dg della Roma Pinto invece dovrà risolvere la questione con l’agente di Karsdorp. Che ora potrà chiedere alla Roma: quanto ci date per andare via?“.