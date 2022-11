Guardiola rinnova per altri due anni col Manchester City

Lo scrive The Athletic. L’annuncio nei prossimi giorni. L’accordo prevede un anno di contratto con un’opzione per il secondo

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha firmato il rinnovo di contratto con i Citizens per altre due stagioni. Il tecnico era in scadenza di contratto alla fine di questa stagione e diverse voci lo vedevano lontano da Manchester. Si apprende da Atlethic che l’accordo sarà strutturato come un contratto di un anno con una opzione per il secondo.

Guardiola, 51 anni, col Manchester Cityha vinto quattro titoli di Premier League, oltre a una FA Cup e quattro volte la Coppa di Lega.

Il City ha anche raggiunto la finale di Champions League nel 2020-21 che ha perso 1-0 col Chelsea.

Quest’anno il City è secondo dietro la Premier League, cinque punti dietro l’Arsenal.

Guardiola aveva detto.

«Rimarrei in un altro posto per sette anni? No, non credo. È difficile trovare quello che ho qui come manager.»

«Per essere un manager a lungo devi essere così supportato. I risultati aiutano, questo è innegabile. In questo mondo ti licenziano, lo sappiamo.»

«Ma nei grandi club parte del successo del manager è dato dal club, dal direttore sportivo in particolare, gli amministratori delegati.»

L’annuncio del rinnovo di Guardiola arriverà nei prossimi giorni, scrive Athletic.