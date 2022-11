Lukaku ai Mondiali, il Belgio si prende tre giorni per decidere

Gazzetta: sarà inserito nella lista dei 26, poi però sarà l’esito della risonanza a decidere. Di sicuro salterà le prime due partite

Lukaku sarà nella lista dei 26 del Belgio per il Mondiale. Sarà tra i convocati di Roberto Martinez, così scrive la Gazzetta che però aggiunge incertezza alla sua partenza per il Qatar. Al momento, scrive, non ci sono certezze mediche.

Metterlo tra i 26 adesso consente di avere altri giorni per monitorare da vicino il flessore della coscia sinistra e il tendine, così da poter prendere la decisione ultima domenica, termine dato dalla Fifa per la lista (da quel momento sono ammessi eventuali cambi fino a 24 ore dalla prima partita solo in caso di nuovi infortuni tra i convocati). Insomma, la decisione è rimandata di altri tre giorni, come concesso dal regolamento.

Martinez ha fatto i suoi calcoli su Lukaku.

Considerando impossibile il recupero per le prime due (esordio il 23 col Canada, poi il 27 col Marocco), ogni energia è concentrata sulla possibilità di renderlo disponibile per la terza del girone, il “derby interista” con la Croazia di Brozovic. La risonanza darà, quindi, la fotografia ultima dopo la ricaduta sulla cicatrice del vecchio infortunio: se lascerà una porticina aperta, anche piccola, per la sfida a Brozo, Rom rimarrà nella lista domenica; altrimenti ciao Mondiale e focus solo sul rientro in campionato a gennaio.

Al suo posto, andrebbero o Loïs Openda, del Lens, o Dodi Lukebakio dell’Hertha Berlino.

Anche se il ct Martinez aveva detto:

Per il momento non è disponibile ed è nelle mani dei medici. Se sarà in condizione di partecipare a una delle prime tre gare, Romelu è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non potrà giocare nel girone iniziale, non sarà con noi. Lavoriamo giorno per giorno, ma in questo momento la decisione è totalmente di carattere medico: lo conosciamo molto bene e vediamo vari segnali di miglioramento. La guarigione da un infortunio muscolare, però, è molto personale. Aspetteremo a decidere poco prima di dover consegnare la lista dei convocati. Se sarà in grado di tornare in campo entro il 1° dicembre, sarà con noi. Altrimenti no”.

