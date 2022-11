Lo scrive Rmc Sport. Il ct Martinez: «Se potrà recuperare entro il 1° dicembre, sarà convocato. Altrimenti no». Ha giocato 31 minuti in stagione

Lukaku, il Belgio è pessimista per i Mondiali. Lo scrive Rmc Sport:

Infortunato dal 26 agosto, Romelu Lukaku ha avuto una ricaduta dal suo ritorno avvenuto alla fine di ottobre. La sua situazione è considerata preoccupante e lo staff belga sembra piuttosto pessimista, a meno di 48 ore dalla lista per la Coppa del Mondo.

La situazione del centravanti dell’Inter è definita più incerta che mai. L’attaccante belga ha giocato solo 31 minuti dal 26 agosto.

In un video il ct Roberto Martinez ha detto che non era “ancora in forma”.

“La decisione verrà presa questo giovedì, poco prima della comunicazione della lista dei 26, e sarà relativa alle tre partite del primo turno del Mondiale della (Canada il 23 novembre, Marocco il 27 dicembre e Croazia il 1 dicembre). Se sarà in grado di partecipare a una di queste prime tre partite, allora è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Altrimenti non sarà convocato.”

Un po’ di speranza c’è.

“Stiamo vedendo diversi segnali di miglioramento, rassicura il tecnico spagnolo. La gestione di una lesione muscolare è molto personale. (…) Aspettiamo cosa ci dirà il club per stimare la cronologia del suo recupero. Se è in grado di tornare alla competizione entro il 1 ° dicembre, allora sarà con noi. Sennò, niente Mondiali.”

Scrive Rmc Sport:

Il forfait di Romelu Lukaku costituirebbe un piccolo terremoto per il Belgio che deve fare i conti anche con la mancanza di ritmo di Eden Hazard, che non gioca dall ’11 settembre.

