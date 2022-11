Non è rientrato in gruppo neanche oggi il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, ancora alle prese con le terapie per curare la lombalgia acuta che l’ha già costretto a saltare due partite, contro l’Atalanta e contro l’Empoli. Lo comunica il Napoli nel consueto report dell’allenamento diffuso sul sito ufficiale.

Di seguito quanto scrive il club:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma sabato al Maradona per la 15esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie, palestra e allenamento personalizzato in campo. Terapie e palestra per Sirigu e Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia è stato immortalato dal giornalista Manuel Parlato all’uscita dall’allenamento di oggi. È da considerare ancora in dubbio per la partita di sabato contro l’Udinese, l’ultima prima della sosta dei Mondiali.