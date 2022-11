Klopp: «Il Napoli non avrà riguardo per i nostri problemi, vorrà approfittarne»

Prima della sfida contro il Napoli: «La storia del Napoli è davvero interessante e penso che tutti in Europa siano rimasti molto colpiti dal modo in cui stanno giocando»

Anche l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, ha commentato il match contro il Napoli, nel programma ufficiale del match distribuito dai Reds

«La storia del Napoli è davvero interessante e penso che tutti in Europa siano rimasti molto colpiti dal modo in cui stanno giocando in questa stagione. Avremmo preferito non subire una lezione da loro ovviamente e non ci serviva comunque perché sapevamo già quanto fossero bravi, ma la partita in Italia ci ha detto tutto e di più delle qualità del Napoli.

Ora molte più persone si accorgono di quello che sta facendo il Napoli, soprattutto con loro che sono soli ai vertici della Serie A, quindi ha ancora più senso che continuiamo a considerarli come una squadra di spicco che ha il potenziale per ottenere molto in questa stagione»

Obiettivi del Liverpool

«Quello che non possiamo e non dobbiamo fare è perdere di vista le nostre qualità e il nostro potenziale. So che non è mai facile quando i risultati non sono buoni come si spera, ma ciò rende ancora più importante continuare a riconoscerli e cercare di trarne il massimo»

Sul periodo negativo del Liverpool

«Possiamo cambiare le cose. Possiamo migliorare la situazione. Possiamo ottenere risultati migliori e possiamo sicuramente giocare meglio in modo più coerente. Questa è la nostra responsabilità in questo momento, quindi dovremmo abbracciarla come se avessimo tutte le altre sfide che abbiamo affrontato negli ultimi sette anni»

Sulla partia col Napoli

«Stasera affronteremo una delle squadre più in forma d’Europa: lo riconosciamo e la rispettiamo assolutamente. Il Napoli non avrà alcun riguardo per i nostri problemi, vorrà solo approfittarne. Questa è la prima sfida che dobbiamo affrontare, quindi avrebbe senso se potessimo mostrare il nostro volto più coraggioso e difendere noi stessi e il calcio che vorremmo giocare»