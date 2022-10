Klopp: «Se il Napoli continua a giocare così, ha buone possibilità di arrivare in finale Champions»

In conferenza: «Amo il calcio, mi piace guardare il Napoli. Non ho paura: non vedo l’ora di giocare. Non hanno copiato il nostro stile, difendono in modo diverso».

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, presenta la gara di Champions di domani contro il Napoli in conferenza stampa.

«Dobbiamo vedere chi sarà a disposizione, non vogliamo correre rischi, il Napoli è la squadra più in forma in Europa e gioca un calcio incredibile, non possiamo fare un turnover massiccio. Vogliamo vincere la partita, senza pensare ai gol di scarto che ci servono per passare come primi. Farò la formazione più tardi o domani mattina. Tutti sanno cosa sta facendo il Napoli: difendono insieme e contrattaccano davvero bene. E’ una sfida, ma va bene. Come giocheremo? Ci penserò dopo la conferenza stampa».

Su Konate:

«E’ molto bello riaverlo, è pronto per la squadra, ora. Ieri si è allenato in modo del tutto normale. Ha avuto otto o nove giorni a disposizione, questo è ovviamente molto buono. Lui è un’opzione».

Ancora sul Napoli:

«Se il Napoli gioca come ha fatto finora allora ha buone possibilità di arrivare in finale. Se hanno copiato il nostro stile? No, Spalletti è un allenatore molto esperto che ha lavorato in tutto il mondo. Ha fatto buoni acquisti e ha riunito il gruppo. Difendono in modo diverso da noi. È una squadra che ci piace guardare».

Il Liverpool è in declino?

«Facciamo tutti il ​​nostro lavoro in pubblico, il giudizio su questo verrà forse più avanti in stagione, alla fine. Al momento non è giusto giudicare al 100% la squadra perché non li abbiamo tutti a disposizione, ci manca la massima qualità davanti. È normale porsi queste domande, Arsenal e Manchester City, in seguito, dovranno rispondere. Siamo tutti qui per essere giudicati: manager, giocatori, ecco com’è, ma non ci penso. Se vuoi uscire da qualcosa, devi prima attraversarla ed è quello che stiamo facendo. I ragazzi vogliono vincere la partita. Ci aspettiamo di più da noi stessi. Ci aspettiamo di più, mi aspetto di più dai ragazzi, dobbiamo solo arrivarci con dei passi. Questa è la sfida del momento. Dobbiamo evitare gli errori e mantenere le cose buone. Non è mai stata una soluzione rapida. Non smetteremo di combattere».

«Qualcuno dice che io sia stanco e per questo giochiamo male, assolutamente no. Il mio lavoro non è essere qui solo quando splende il sole, ma quando dobbiamo attraversare un periodo davvero difficile. Lo farò con tutto quello che ho e, se possibile, anche con più del 100%. Sono pronto a giocare contro il Napoli, ma non scendo in campo. Dobbiamo schierare i titolari, storicamente si dice che il Liverpool debba vincere contro il Napoli ma io ci ho già giocato tre volte e con loro è stato sempre difficile giocare. Bisogna vincere i duelli in ogni settore del campo, sentire quell’emozione. Io sono pronto ed anche la squadra lo è. Cercheremo di fare qualcosa di speciale. Dobbiamo vincere la sfida. È un momento difficile, senza dubbio, ma c’è solo modo di affrontarlo. La stabilità è il nostro problema. Abbiamo avuto alti e bassi in questa stagione. Non possiamo pensare a quello che succederà nei prossimi mesi, dobbiamo pensare solo alla prossima partita».

«Al gol del Leeds penso non solo quando dormo, anche quando vado in bagno».

«Bisogna combattere, giocare bene su ogni pallone. Però, ci sarà una squadra in grande forma contro di noi. Siamo in Champions, al livello più alto in cui si possa giocare. Noi dobbiamo essere gli avversari contro cui loro non vogliono giocare, anche se loro adesso si sentono in un grande momento. Amo il calcio, mi piace tantissimo quello che stanno facendo. Da quando li abbiamo affrontati ho visto diverse gare loro e giocano bene, non c’è niente da dire. Però non ho paura, rispetto quello che stanno facendo e Spalletti rispetta noi. Quando vinci così tante gare non sai mai come sarà la prestazione nella partita successiva, non vedo l’ora di giocare questa gara».