Il ritorno di Messi al Barcellona è utopia, non ci sono soldi né voglia (Marca)

Le regole del Fair Play finanziario legano le mani al presidente Laporta. Anche i rapporti fra i due non sono idilliaci.

Dalla Spagna sono sicuri che Messi non tornerà al Barcellona. A scriverlo è Marca che definisce l’operazione “un’utopia”.

Le voci su un possibile ritorno di Messi al Barca non si sono mai fermate, in verità. Le voci di mercato che circolano in torno alla Pulce e che lo hanno accostato all’Inter Miami di Beckham, hanno riacceso la fiamma della speranza.

Marca però definisce l’operazione un’utopia per motivi molto concreti. Lunedì, riporta il quotidiano spagnolo, è stato chiesto a Laporta, presidente del club catalano, se il ritorno di Messi fosse possibile. Il presidente ha risposto con diplomazia, dicendo che non è carino parlare di giocatori che sono sotto contratto (col Psg in questo caso).

La realtà registra invece estrema freddezza fra Messi, che nel club era diventato più che un’istituzione, e la più alta carica istituzionale del Barca. Tra loro pare che non scorra buon sangue, soprattutto dopo l’addio turbolento dell’argentino.

Altro aspetto, forse il più importante, è che il Barca è legato ai vincoli del Fair Play finanziario. Fino alla prossima estate il club è costretto a fare cassa, tanta cassa, prima di ingaggiare un giocatore. Marca specifica:

“Per la prossima estate la previsione è che il club del Barça torni alla regola di 1/4 . In altre parole, per fare un trasferimento che costa ad esempio 25 milioni all’anno (la somma del gettone e dell’ammortamento), il Barcellona deve sbloccare una massa salariale del valore di 100 milioni.”

In altre parole, il ritorno di Messi al Barcellona è praticamente impossibile.

Il Psg spinge per rinnovare ma l’argentino ancora non ha definito il suo futuro. Troppo importante fare bene per lui con la nazionale.

Forse un’opzione c’è, scrive Marca. Il Barcellona potrebbe ingaggiare il giocatore a gennaio. Lo scoglio diventa convincere il club parigino a cederlo già nella prossima finestra di mercato.