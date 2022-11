Messi, l’entourage smentisce i contatti con l’Inter Miami

«Messi in MLS? Fake news. Nessuna trattativa con l’Inter Miami, non c’è nulla di nuovo da dire sul futuro di Leo. È completamente concentrato sul Mondiale.»

Nelle ultime ore, il Times ha scosso completamente il mondo del calcio, annunciando come Lionel Messi fosse ad un passo dall’Inter Miami. Sull’attaccante argentino, impegnato nel Mondiale in Qatar, si è vociferato più di una volta di un possibile approdo in MLS al termine del contratto con il PSG. Secondo i media inglesi se l’accordo con l’Inter Miami dovesse concretizzarsi renderebbe il 35enne argentino il calciatore più pagato nella storia della MLS, a partire dalla prossima stagione.

Il club di cui è presidente e co-proprietario David Beckham vorrebbe portare a Miami anche Cesc Fabregas e Luis Suarez, a partire dall’anno prossimo. Gli statunitensi sono fiduciosi che la Pulga possa firmare e ufficializzare l’accordo già dopo il Mondiale in Qatar, lasciando il PSG a scadenza di contratto e non facendo, così, ritorno a Barcellona, proprio per sposare il calcio a stelle e strisce.

Vista questa bomba lanciata dall’Inghilterra, l’entourage del calciatore ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni sul futuro del proprio assistito.

Di seguito le dichiarazioni dell’entourage di Lionel Messi, riportate dall’Equipe: “Messi in MLS? Fake news. Nessuna trattativa con l’Inter Miami, non c’è nulla di nuovo da dire sul futuro di Leo. È completamente concentrato sul Mondiale“.