Il padre di Leao sul rinnovo: «Ci stiamo lavorando»

Il papà di Rafael Leao, attaccante del Milan di Pioli, ha parlato di suo figlio in un’intervista concessa a Record.

«Mio figlio è il miglior calciatore della Serie A. Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo del contratto con il Milan, senza Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente…perché è il migliore»

Il contratto di Leao con i rossoneri è in scadenza nel 2024 e il rinnovo non si sblocca e le parole del papà ha sollevato in qualche modo i tifosi

«Ci stiamo lavorando»