Il Napoli è la squadra italiana che ha incassato di più nella fase a gironi: 62,5 milioni

Sulla Gazzetta. Per Inter e Milan 57,6 milioni, alla Juve 53,6. Sollevando la coppa il Napoli guadagnerebbe 107 milioni. Il Bayern ha portato a casa 90 milioni.

Il Napoli è la squadra italiana che ha incassato di più dalla prima fase dei gironi di Champions League. La Gazzetta dello Sport dà le cifre per tutte le squadre del nostro campionato impegnate in Europa. Al Napoli sono già arrivati 62,5 milioni. Se dovesse riuscire a sollevare la coppa ne guadagnerebbe più di 100.

“Primo nel gruppo, testa di serie al sorteggio e club italiano che fin qui ha incassato di più dalla campagna di Champions: la fase a gruppi, con la qualificazione agli ottavi, vale già 62,5 milioni. In questa speciale classifica seguono Inter e Milan (57,6), quindi Juve (53,6).

“De Laurentiis, Zhang e il fondo Red Bird possono invece sperare di superare i 100 milioni. In teoria, naturalmente: servirebbe sollevare la Champions. Ma sognare, prima del sorteggio, non è vietato”.

Ancora sul Napoli:

“Il Napoli ha l’orizzonte più luminoso. Sollevare la coppa porterebbe nelle casse circa 107 milioni, senza contare i 3,5 di partecipazione alla Supercoppa europea e il botteghino al Maradona. Inter e Milan hanno traguardi un po’ più poveri, si fa per dire, ma di tutto rispetto: sempre nell’ipotesi di successo, i 100 milioni totali sarebbero alla portata dei due club. Per la Juve il discorso è molto diverso: conquistando l’Europa League i bianconeri al massimo aggiungerebbero tra 15 e 20 milioni, per un totale di 70/75 milioni totali”.

L’incasso più alto finora, nella fase a gruppi, è stato quello del Bayern, che con 6 successi ha portato a casa 90 milioni.

“Vincere la coppa farebbe decollare il montepremi dei tedeschi oltre i 130 milioni”.