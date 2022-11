Il Manchester City vuole Bellingham (anche il Madrid)

Secondo il Daily Mail il giocatore del Dortmund seguirà il suo ex compagno di squadra Haaland. Guardiola: «È un ragazzo speciale»

Jude Bellingham del Borussia Dortmund è uno dei giovani maggiormente osservati nel panorama calcistico europeo. Nell’edizione odierna del Daily Mail è stata rivelata un’importantissima voce di mercato per quanto riguarda il centrocampista inglese. Secondo la testata inglese il Manchester City sarà la prossima squadra di Bellingham. Anche il Liverpool nelle ultime settimane ha chiesto delle informazioni in merito al trasferimento di Bellingham ma a spuntarla dovrebbe essere il Manchester City. Il nodo cruciale intorno alla trattativa sono gli ottimi rapporti che City e Dortmund hanno anche grazie al recente trasferimento di Haaland l’estate scorsa.

Il mister dei Citizens Pep Guardiola ha elogiato il Bellingham quando le due squadre si sono scontrate in Champions League in questa stagione ed evidenziando il suo sviluppo dopo il suo arrivo al Dortmund dal Birmingham City. Queste le parole di Guardiola:

“Aveva 17 anni quando è arrivato al grande calcio. Questo ragazzo è qualcosa di speciale in termini di mentalità. Adesso ha 19 anni ed è già uno dei capitani.”

Su Bellingham c’è anche fortissimo l’interessamento del Real Madrid. La richiesta del Borussia Dortmund è di 100 milioni e non ci saranno sconti per il giocatore. Bellingham è stato in forma eccezionale in questa stagione, con nove gol in 20 partite. Sarà sicuramente uno dei protagonisti al prossimo Mondiale in Qatar con la sua Inghilterra.