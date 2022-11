Il Guardian: «Il calcio uccide la gente, il divertimento non riscatta il costo morale del Mondiale»

“L’idea che l’evasione serva a rendere il mondo un posto migliore” è egoistica. No, “il calcio ha peggiorato sensibilmente il mondo”

Ci siamo. Il Mondiale è arrivato. Quella cosa che finora “esisteva nelle nostre menti come poco più di un’astrazione surreale. Una simulazione generata al computer. Una visione infusa da Philip K Dick di un futuro che potrebbe non avverarsi mai, che potrebbe anche in qualche modo essere evitato se facessimo le scelte giuste”, è infine realtà. “Il tempo dei sogni ad occhi aperti e della negazione è finito”, scrive Jonathan Liew sul Guardian per ricordarci quanto siamo tutti un po’ colpevoli di ciò che è avvenuto e di ciò che accadrà nel prossimo mese.

Perché è vero, scrive l’editorialista del Guardian, “questa non è la prima Coppa del Mondo che si tiene all’ombra del totalitarismo. Ma per molti altri aspetti è qualcosa che questo sport non ha mai visto prima”.

“C’è, forse, una certa oscura ironia nel fatto che il tasso di sopravvivenza delle persone che hanno assegnato il Mondiale al Qatar sia addirittura inferiore a quello delle persone che l’hanno costruita”. Ma una cosa è certa: dobbiamo “liberarci dall’idea che qualsiasi cosa accada in campo nel prossimo mese possa mai riscattare o mitigare il suo colossale costo morale”.

“Il calcio – scrive Liew – ama girare questo filo egoistico su se stesso: l’idea che la nobile evasione o la gioia condivisa o la bellezza atletica servano in qualche modo a rendere il mondo un posto migliore”. No, “il calcio ha peggiorato sensibilmente il mondo. Ha letteralmente ucciso delle persone. Come ti senti a riguardo dipende totalmente da te”, caro tifoso-appassionato-lettore.

Liew sa che tutto finirà sotto la coperta delle solite routine: “i finestrini di un autobus, il familiare tapis roulant dalla camera d’albergo allo spogliatoio passando per la piscina e il campo di allenamento, il rassicurante odore apolide di vernice fresca su cartongesso provvisorio”. Ma “forse la rabbia è la risposta appropriata in questo momento: rabbia per la mancanza di compassione o lungimiranza, rabbia per il modo in cui uomini potenti hanno semplicemente armato con forza questo rovinoso torneo. Ma allo stesso modo, questa cosa è anche irresistibilmente divertente. Il calcio inizia e tutto il resto si ferma. Ci saranno sconvolgimenti, ci saranno grandi imprese, il crepacuore e il trionfo. Celebrare queste cose non significa condonarle; è semplicemente tutto quello che c’è. Il divertimento più strano e orribile che avremo mai”.