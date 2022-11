Il fuorigioco semiautomatico sbarca in Serie A (non si sa quando)

La Gazzetta scrive poco dopo la ripresa del 4 gennaio.10-12 tracceranno ogni centimetro e invieranno immagini a 50 frame al secondo

Il fuorigioco semiautomatico sbarca in Serie A. Da giovedì scorso, a Lissone, gli arbitri di Can A e B hanno dato il via alle prove tecniche per la nuova modalità di rilevazione dell’offside, quello che si è già visto in Champions League e che si sta vedendo quotidianamente al Mondiale in corso di svolgimento in Qatar.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a partire da inizio gennaio la nuova tecnologia arriverà anche sui campi di Serie A. E se non sarà il 4 gennaio (data di ripresa del campionato, dopo le feste) sarà poco dopo: ma il fuorigioco automatico partirà.

Servirà ovviamente l’ok di Figc e Lega Serie A.

Ma cos’è il fuorigioco semiautomatico? Il nome ricorda che l’arbitro avrà sempre l’ultima parola nei casi di fuorigioco “attivo” o meno, ma per il resto sarà ampiamente supportato. Il sistema non prevederà un chip nel pallone, ma determinerà la posizione di “offside” grazie a 10-12 telecamere poste all’interno degli impianti che tracceranno ogni centimetro di campo e invieranno immagini a 50 frame al secondo.

Un sistema di intelligenza artificiale sarà in grado di tracciare praticamente in tempo reale il cosiddetto “scheletro” del giocatore in 29 punti differenti. Il tutto verrà stabilito in pochissimi secondi circa, 3/5.