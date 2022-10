L’Aia (arbitri) spiega le regole su YouTube: si inizia dal fuorigioco

Nuova iniziativa dell’Aia (Associazione italiana arbitri). Nuova nel senso di innovativa. Ci saranno una serie di trasmissioni online a cura degli arbitri stessi, andranno in onda su Youtube. In queste trasmissioni saranno affrontate diverse tematiche di tipo tecnico (regole) e saranno raccontate le storie di oltre 30mila associati dell’Aia. Da qui “Regole e storie”, il nome del progetto. L’Associazione lo annuncia con una nota ufficiale, pubblicata sul sito web. Il primo evento sarà sul fuorigioco.

Prende il via il ciclo di trasmissioni on line “Regole e Storie“ prodotto dall’Associazione Italiana Arbitri. Un format che vuole raccontare le storie dei 30 mila associati AIA ed affrontate tematiche di tipo tecnico. In questa prima puntata viene trattata la Regola del Fuorigioco, con un particolare approfondimento sul concetto di giocata intenzionale. Relatori: il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi ed il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Matteo Trefoloni.