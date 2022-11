Jovic cerca di rimediare alla gaffe: “Sono stato frainteso”

Luka Jovic dice di essere stato frainteso, smentisce di aver definito la Fiorentina come scelta di ripiego e tenta di ricucire con il tifo viola.

Luka Jovic tenta di chiarirsi con i tifosi della Fiorentina dopo la gaffe che ha fatto infuriare i viola.

L’attaccante ex Real Madrid aveva fatto intendere di essersi accontentato del club gigliato in mancanza di offerte da club più prestigiosi. La Fiorentina era stata definita dallo stesso centravanti come “un trampolino di lancio” suscitando l’ira dei sostenitori toscani. Ora Jovic tenta di mettere una toppa che però rischia di essere peggiore del buco:

“Mi dispiace se la mia risposta è stata interpretata male dai media, mi sento molto bene alla Fiorentina, sono completamente concentrato sulla mia stagione qui e non ricordo di essere stato più felice e realizzato. L’unica cosa che posso dire è che continuerò a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione e spero di lasciare un grande impatto qui. La Fiorentina è un grande club, un club dove hanno giocato alcuni dei più grandi nomi del calcio. Mi piacerebbe che il mio nome apparisse in quella lista e spero di meritare con le mie partite il rispetto che ho per questa maglia”.

Il centravanti serbo dice di voler lasciare un grande impatto, ma è innegabile come per molti il campionato italiano sia una vetrina in attesa di lidi migliori. Aspirazione legittima, ma la società ovviamente preferirebbe più prudenza da parte dei suoi tesserati che spesso, una volta in patria, si lasciando andare a dichiarazioni fin troppo sincere, salvo poi tirare in ballo traduzioni errate o interpretazioni maliziose.

Jovic ha lo stesso procuratore dell’allenatore Vincenzo Italiano e si era parlato anche di possibile conflitto d’interessi. Insomma l’attaccante, anche suo malgrado, non è estraneo alle polemiche.