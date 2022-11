Gazzetta: Spalletti è riuscito a rendere Osimhen un vero leader

Dal rientro dall’infortunio ha segnato 6 gol in 4 gare, uno ogni 91’, una media devastante. Segna nelle partite decisive e fa anche assist per i compagni

Victor Osimhen è diventato un leader, proprio come voleva Luciano Spalletti. La missione dell’allenatore del Napoli è compiuta. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport.

“Dicevano non segnasse mai nei big-match, nelle partite che contano. La risposta è visibile a tutti: chiara e forte. Nel momento in cui le inseguitrici speravano, per via del calendario azzurro non semplice, di rimontare punti sulla capolista, i gol di Victor Osimhen hanno fatto la differenza. Qualcuno pensava che il suo rientro avrebbe creato problemi a Luciano Spalletti, che se la ride: 6 gol in 4 partite di campionato del suo centravanti da quando è rientrato, davvero devastante. E così è diventato anche capocannoniere”.

Erano due anni che il Napoli sognava un Osimhen così: un centravanti capace di fare la differenza. E’ capitato con la Roma all’Olimpico e sabato a Bergamo. Osimhen ha segnato gol pesantissimi “e anche di una certa bellezza”. Osimhen ha fatto esattamente ciò che gli chiedeva il suo allenatore.

“È ancora presto per dirlo, perché la stagione è ancora lunga e complessa, ma uno degli obiettivi che Luciano Spalletti si era prefissato a inizio stagione è probabilmente raggiunto: fare diventare il suo centravanti un leader, nei comportamenti oltre che in campo a suon di gol”.

Nonostante le partite saltate e la forte concorrenza interna, la media gol in campionato di Osimhen è eccellente.

“Un gol ogni 91’, in Europa solo Haaland e Lewandowski fanno meglio, persino Neymar e Mbappé sono dietro. Insomma la continuità sotto porta sta diventando finalmente una delle caratteristiche di Osimhen, nonostante un infortunio muscolare lo abbia tenuto per un mese fermo a settembre. Poi al rientro il nigeriano ha avuto l’intelligenza di aspettare il proprio momento, nel rispetto dei compagni, del gruppo. E c’è un gesto simbolico importante: Victor che dopo la doppietta di Simeone in Champions contro i Rangers, “spinge” il compagno sotto la curva perché prenda i meritati applausi. Senza nessuna gelosia”.

Non solo gol, ora Osimhen fa anche assist. Gli è riuscito proprio con l’Atalanta, quando ha servito a Elmas la palla del gol.