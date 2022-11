Garics: «il Napoli dovrà gestire le maggiori pressioni»

A presentare il super match di domani pomeriggio tra Atalanta e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A, è il doppio ex Gyorgy Garics. Con un grande passato nelle fila della squadra partenopea e della Dea, l’ungherese si sbilancia su che genere di partita sarà quella del Gewiss Stadium a Radio Marte, al Marte Sport Live della sera:

“L’Atalanta ha cambiato un po’ pelle dopo tanti anni, dopo la stagione meno positiva degli anni scorsi. Avversario molto tosto per il Napoli, spero e credo che sarà una partita divertente, perché entrambe le squadre propongono calcio e sono aggressive. A Bergamo giocare non è mai facile, ho giocato in entrambi i team e lo so bene. Secondo me il Napoli deve vivere come un complimento il fatto che si trovi in una condizione di essere la squadra da battere.”