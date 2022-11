Fabiano Parisi in Nazionale al posto di Emerson Palmieri

Magic moment per Parisi, in passato seguito anche dal Napoli. Il terzino classe 2000 trova la Nazionale maggiore (era stato convocato dall’Under 21) dopo il gol in campionato di venerdì

È davvero un magic moment quello che sta vivendo Fabiano Parisi: il terzino sinistro dell’Empoli – in passato seguito da diverse big tra cui anche il Napoli – è stato convocato per la prima volta in Nazionale dal commissario tecnico Roberto Mancini. Parisi è un classe 2000, è giovanissimo. A novembre avrebbe dovuto giocare con l’Under 21. E invece sostituirà l’infortunato Emerson Palmieri, che era nella prima lista del Mancio. Lo comunica, con una nota ufficiale pubblicata sul sito web, la stessa Fgci.

«Constatata l’indisponibilità dei calciatori Rafael Toloi (Atalanta) ed Emerson Palmieri (West Ham), che sono stati esclusi dalla lista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, il Ct Roberto Mancini ha deciso di aggiungere al gruppo degli Azzurri Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli che quindi non farà parte della Nazionale Under 21 per la quale era stato convocato venerdì scorso».

Una bella soddisfazione per Parisi, dunque, che dopo il gol di venerdì nella sfida contro la Cremonese, il secondo del suo campionato, trova un’altra conferma del suo ottimo rendimento. Era stato lui stesso, d’altronde, a chiedere al ct di “dargli un’occhiata”. Lo fece in un’intervista concessa a settembre alla Gazzetta dello Sport. «Deve essere l’anno della consacrazione. Per fortuna – disse – ho potuto svolgere tutta la preparazione senza intoppi, a differenza delle due stagioni precedenti. Non penso al mercato, ma a giocare bene con l’Empoli: questa è la società ideale per i giovani perché ti fa crescere senza pressioni e ti consente di sbagliare. L’altro grande obiettivo è quello di entrare nel gruppo della Nazionale. Spero che Mancini mi dia un’occhiata».