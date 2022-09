Parisi: «Spero che Mancini mi dia un’occhiata. Mi piacerebbe ricalcare la carriera di Jordi Alba»

«Deve essere l’anno della consacrazione. Per fortuna ho potuto svolgere tutta la preparazione senza intoppi, a differenza delle due stagioni precedenti. Non penso al mercato, ma a giocare bene con l’Empoli: questa è la società ideale per i giovani perché ti fa crescere senza pressioni e ti consente di sbagliare. L’altro grande obiettivo è quello di entrare nel gruppo della Nazionale. Spero che Mancini mi dia un’occhiata».

Il terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi interessa alle big già da un po’. Al Napoli, com’è noto, ma anche alla Lazio. E ha iniziato la stagione alla grande: è il giocatore del campionato, dopo cinque giornate, ad aver completato più dribbling positivi, ben 12. La Gazzetta dello Sport lo intervista.

Da Andreazzoli a Zanetti.

Il modello.

Il grande rimpianto è aver esordito in Serie A dopo la morte di suo padre Carmine?

«Certo. Credo che il destino non abbia voluto che papà mi guardasse giocare in A. Ma mi avrà visto dall’alto. Ricordo sempre quando, dopo ogni partita, mi ripeteva che prima di arrivare in alto avrei dovuto mangiare tanto pane duro. Mi teneva con i piedi per terra, voleva che restassi umile. Lui aveva giocato arrivando in Serie D: a Serino, il mio paese, dicono che fosse più forte di me. Il numero 65, che porto sulla maglia, è per lui: è il suo anno di nascita».