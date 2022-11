Due uomini sono stati condannati a 15 e 12 mesi di carcere dopo gli incidenti allo Stade de France in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. I due sono accusati di aver lanciato delle bottiglie contro i gendarmi. La notizia è su Le Parisien.

“Due uomini sono stati condannati rispettivamente a 15 mesi di carcere e 12 mesi con pena sospesa per aver lanciato bottiglie contro i gendarmi durante la finale di Champions League di fine maggio a Saint-Denis, si apprende dall’ufficio del procuratore Bobigny. Il primo, classe 1993, è stato condannato a 15 mesi di reclusione con detenzione continuata per violenza aggravata (con armi, in comunione con altri e commessa contro soggetti titolari di pubbliche autorità) e tentativo e occultamento di furto in stato di recidiva. Il secondo, classe 1995, ha ricevuto una condanna a 12 mesi di reclusione con sospensione della pena per violenza aggravata e la diffusione sui social network dei video delle violenze commesse. L’indagine è stata svolta, con l’ausilio della videosorveglianza, dalla cellula incaricata di indagare sui furti e le aggressioni avvenute nel corso della serata, sfociate in un fiasco di sicurezza. Il 10 giugno la procura di Bobigny ha aperto un’indagine per furto aggravato e violenze avvenute allo Stade de France, a Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ha anche istituito un sistema speciale per ricevere le denunce dei tifosi britannici o spagnoli che sono venuti per assistere allo scontro tra Real Madrid e Liverpool. All’inizio di agosto, l’accusa aveva individuato 240 denunce. Altre indagini svolte dalla cellula hanno portato a condanne, in particolare per furto”.