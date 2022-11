Depay sotto accusa a Barcellona: si starebbe risparmiando per il Mondiale

Doveva rientrare a inizio novembre ma a Barcellona nessuno lo ha visto. Non è la prima volta che scoppia una polemica con lui

A Barcellona sospettano che Memphis Depay si starebbe preservando per il Mondiale in Qatar.

L’attaccante olandese si è infortunato a inizio settembre al tendine del ginocchio sinistro. L’infortunio non appariva grave, sembrava doverlo tenere lontano dai campi di gioco per massimo cinque settimane invece Depay non si vede da mesi. Nell’ambiente catalano si sospetta, si vocifera, che il calciatore stia ritardando il ritorno per eccesso di prudenza. Come abbiamo visto con i casi Pogba e Lukaku a volte la fretta può essere cattiva consigliera e al Mondiale (altro che boicottaggio!) sembra non ci voglia rinunciare proprio nessuno, anche comprensibilmente.

La Juve, ma non solo, sembrerebbe interessata a lui per gennaio. E lui, se emarginato dal Barca, potrebbe voler mettere minuti nelle gambe proprio in vista di quel Mondiale tanto agognato.

Scrive Diario As:

Il recupero di Memphis Depay sta sollevando più di un dubbio in seno al club. Secondo la prognosi iniziale dei medici, l’attaccante olandese avrebbe avuto bisogno di un periodo massimo di recupero di quattro o cinque settimane. Bene, Memphis si è infortunato alla fine di settembre, di ritorno dall’Olanda con un infortunio al tendine del ginocchio sinistra, ed è ancora fuori. Ha già superato le cinque settimane e in questo momento nessuno al Barcellona sa quando tornerà.

I più sospettosi vedono una strategia di Memphis per arrivare ai Mondiali nelle migliori condizioni possibili, consapevoli che un ritorno forzato o una ricaduta in questa fase della stagione chiuderebbe le porte con l’Olanda. Questa cautela, portata alle ultime conseguenze, potrebbe essere la causa del suo mancato ritorno in gruppo. Al Barça nessuno più aspetta Memphis per le due partite che restano da qui ai Mondiali.

Non è la prima volta che con Depay sono nate polemiche nel Barcellona. Quando la scorsa estate volevano venderlo, il club gli aveva offerto più opzioni ma il giocatore non ne ha voluto sapere, e ha costretto il club a sacrificare un attaccante come Pierre Emerick Aubameyang che piaceva a Xavi.