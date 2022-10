Risentimento muscolare per l’attaccante belga che adesso probabilmente resterà fuori fino al Mondiale (che anche per lui è a rischio)

Lukaku come Pogba: si ferma un’altra volta. Risentimento al bicipite femorale per l’attaccante belga dell’Inter che era appena rientrato da un infortunio. Adesso la squadra di Inzaghi deve convivere con quest’altra tegola che estrometterà l’attaccante belga probabilmente fino al Mondiale. Proprio come Pogba e Di Maria per la Juventus, l’acquisto dell’“anziano”, il ritorno dal Chelsea, non ha al momento giovato alla squadra di Inzaghi. Al momento l’affare non c’è stato. Anzi.

È presto per stabilire l’entità dell’infortunio. Si conferma quindi sbagliata la strada intrapresa, ossia acquistare anziani. Il Napoli, come ormai ammesso dalla stragrande maggioranza dei commentatori, ha messo sul campo esperienza e competenza e ha acquistato calciatori sconosciuti al grande pubblico ma noti agli addetti ai lavori.

Situazione Pogba

Pogba si è fatto male un’altra volta. E a questo punto il Mondiale è seriamente a rischio, le convocazioni di Deschamps dovrebbero arrivare il 9 novembre. E l’investimento della Juventus può considerarsi un fallimento su tutta la linea. Lo riporta la Gazzetta dello sport. Stavolta il problema non è il ginocchio (operato circa due mesi fa) ma la coscia. Al momento la diagnosi è affaticamento. Nei prossimi giorni si saprà se c’è una lesione. La Gazzetta scrive che il centrocampista francese era da poco tornato ad allenarsi con il gruppo. Poi ha cominciato a sentire un dolore alla coscia che con il passare del tempo è diventato sempre più insistente, ne ha parlato con i medici e ha deciso di sospendere gli allenamenti per cercare di comprendere l’origine del dolore e per farlo passare. Lo staff bianconero si augura che si tratti solo di un sovraccarico muscolare, dovuto all’aumento dell’intensità dopo un lungo stop.

La Gazzetta scrive che sono dieci i calciatori juventini ad aver avuto problemi muscolari.