Benzema potrebbe giocare i Mondiali con la Francia (se guarisse)

Non è stato sostituito, il regolamento Fifa permetterebbe il rientro dell’attaccante. Ma da Madrid dicono che tornerà ad allenarsi con il Real

Karim Benzema potrebbe essere richiamato in Qatar a per giocare il mondiale con la Francia. L’attaccante del Real Madrid figurerebbe ancora nella lista dei convocati da Didier Dechamps. Infatti, secondo le regole della Fifa il giocatore può essere tranquillamente schierato e questo permettere al vincitore del Pallone d’Oro di poter partecipare. Secondo quanto riporta RCM Sport non è stato chiamato un suo sostituto e quindi:

«Benzema potrebbe tornare in Qatar per il semplice motivo che il tecnico francese non ha chiamato nessuno per sostituirlo. Il suo nome continua a comparire sul tabellino in panchina, quindi non è stato rimosso dal sistema. Una situazione simile a quella di André Onana, che ha lasciato il campo del Camerun, ma il suo nome è apparso sul tabellino della partita giocata questo pomeriggio contro la Serbia.

L’attaccante del Real Madrid potrebbe tornare alla selezione della squadra francese, a patto che si riprenda completamente dall’infortunio al quadricipite. Lo stabiliscono i regolamenti Fifa e l’ultima parola spetterebbe a Didier Deschamps.».

Ipotesi che è tornata in auge grazie al fatto che Benzema si stia riprendendo velocemente dall’infortunio al quadricipite che non gli ha permesso di andare al Mondiale. Da Madrid – Onda Madrid – dicono che potrebbe tornare già disponibile il prossimo giovedì dove si riuniranno i giocatori del Real per la ripresa degli allenamenti.