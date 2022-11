Bale: «Il golf è sempre stato il mio rifugio per allontanarmi dalle pressioni del calcio»

«Sono esattamente dove voglio essere e sono pronto. Qualunque cosa succeda in Qatar, finché diamo il 100%, il nostro Paese ci amerà per questo»

L’attaccante del Los Angeles Fc e capitano del Galles, Gareth Frank Bale, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in vista dell’esordio della sua Nazionale contro l’Iran, al Mondiale in Qatar.

“È una sensazione incredibile. Essere in una squadra al Mondiale è una sensazione incredibile. Speriamo che sarà un momento divertente per noi e vogliamo godercelo come facciamo sempre in campo come Nazionale. Siamo il nostro gruppo normale che si diverte e lavora sodo. L’atmosfera è fantastica. Siamo in una buona situazione e non vediamo l’ora che inizi la partita. Quando ci troviamo in questo tipo di scenari, di solito facciamo del nostro meglio”.

Bale ha parlato delle sue condizioni.

“Sono esattamente dove voglio essere. Sono pronto. Ci siamo tutti allenati duramente nell’ultima settimana e ci siamo adattati al caldo e ai fusi orari. Non abbiamo più scuse. Domani è tempo di gioco e c’è da sperare che si possa fare un passo avanti e dare quello che si deve dare”.

Ha raccontato le sue ultime ore

“Cerco di riposare il più possibile. Tutta la nostra preparazione è terminata. Rilassati ora, questo è il meglio che posso dire. Non vedo l’ora di vedere la partita di apertura per mantenere alto lo spirito della Coppa del Mondo”.

Bale ha raccontato che il gol è stato la sua isola felice contro lo stress del calcio.

“Mentalmente, è sempre stato un posto dove allontanarsi dalla pressione del calcio e dall’intensità della vita. Puoi stare con gli amici, in pace e tranquillità, senza telecamere. È una buona fuga dalla vita frenetica di un calciatore professionista”.

Essere al Mondiale è diverso da giocare e vincere la Champions League.

“È diverso. Probabilmente è il più grande onore che potremmo avere per il nostro Paese. È storia nel nostro paese. Le scuole si fermeranno a guardare le nostre partite. È una parte importante della storia, qualcosa che volevamo. Abbiamo il sostegno della nazione in patria, qualunque cosa succeda, finché diamo il 100%, il nostro Paese ci amerà per questo”.